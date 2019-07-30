Bilecik Belediyesi’nden eğitim ve gençlere büyük katkı

Bilecik Belediyesi tarafından eğitim alanında ilk defa gerçekleştirilen "Başarıya Giden Yol Doğru Tercih Merkezi" ile Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren öğrencilere tercihlerinde danışmanlık hizmeti verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kurulan danışmanlık merkezinde öğrenci ve aileleri uzman eğitmenlerden danışmanlık hizmeti aldı. Eğitim ve gençliğe her zaman önem verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın takibi ve ilgisiyle gerçekleştirilen hizmet kapsamında LGS ve YKS için bin 500 öğrenci ve ailesi danışmanlık hizmeti alırken, 550 öğrencinin tercih işlemleri de öğrenci aileleri ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirildi.

"Öğrenci ve ailelerine yardımcı olmaya çalıştık"

Eğitim koçu, iletişim uzmanı ve aile danışmanı Sema İnci, öğrenci ve ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Eğitim ve öğrencilere her daim katkı vermeye hazır olduklarını kaydeden Belediye Başkanımız Semih Şahin de gerek ziyaretleri gerek takibi ile bizlerin yanında yer aldı. Merkezimizde, 1-12 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihlerine danışmanlık yapıldı. 22-29 Temmuz tarihlerinde YKS tercih danışmanlığı gerçekleştirildi. Ziyaretimize gelen ve bizlerin yanında yer alan konuklarımızdan birisi de Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmeni, meslek lisesi okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri oldu" dedi.

"Türkiye şampiyonunun tercihlerini birlikte değerlendirdik"

İnci açıklamasının devamında, 2019 LGS Türkiye 1'incisi Yusuf Nam'ın tercihlerini birlikte değerlendirdiklerini ifade ederek, "2019 YKS'da ilk binde olan öğrencilerinde tercihini yapma şansımız oldu. Öğrencilerin, velilerin halkın ilgisi, katılımı çok yoğundu. LGS ve YKS tercih danışmanlığına yaklaşık olarak bin 500 öğrenci ve veli katılım sağladı. Meslek tanıtımları ve güçlü sorularla gelecek kariyer hedefleri düşündürülerek 550 öğrencinin tercihleri en doğru sıralamayla birlikte yapıldı. Özellikle belirtmek isterim ki öğrencilerin geliş sırasına göre danışmanlık yapıldı. Bu konuda Belediye Başkan vekilimiz Semih Tuzak da oğlunun tercihleri için geldi ve sıranın kendilerine gelmesini beklediler" ifadelerine yer verdi.

"Belediye başkanımız büyük bir eksikliği giderdi"

İletişim uzmanı ve danışman İnci açıklamasının sonunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in tercih danışma merkezini kurarak, büyük bir eksikliği giderdiğine dikkat çekti. İnci, "Burada gördüğüm devlet okullarının ve özel öğretim kurumlarının yeterli seviyede eğitim vermemesi, dönem içerisinde öğrenci, veli eğitim (motivasyon, sınav kaygısı, özgüven, meslek tanımları, lise ve üniversite tercihleri gibi) seminerlerinin düzenlenmemesi ve sınav sonrası öğrencilerine ilgisiz davranmaları öğrencilerin ve velilerinin çaresizlik içinde olmaları üzücüydü. Bir öğrenci veli gece saat 00.00'a kadar tercih için bekliyorsa, "Hocam bu gece rahat uyuyacağız diyorsa ve çıkışta Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyoruz bizleri düşündü ve böyle bir danışma merkezini açtı" diyerek ayrılması önemlidir. Bu anlamda ben de Belediye Başkanı Semih Şahin'e, tercih danışma merkezine katılım gösteren halkın selam ve şükranlarını iletmek istiyorum. Ayrıca bizlere güvenen ve fikrimizi alan bütün aile ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA