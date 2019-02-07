Bilecik Belediyesi’nden sokak hayvanları hakkında açıklama

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, son günlerde şehir merkezinde artışı gözlelen sokak köpekleriyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklama, "Gerek Veteriner İşleri Müdürlüğümüz olarak gerek ilimizdeki basın yayın organlarında özellikle son zamanlarda şehir merkezinde köpek sayısının fazla olmasıyla ilgili bilgiler tespit edildi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak yakın bölgemizde örnek bir tesis olan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde, can dostlarımız olan sokak hayvanları için en güzel şekilde hizmet verilmektedir. Bilecik Belediyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurumu olarak, 5199 sayılı yasanın bütün emir ve uygulamalarını yerine getirmekteyiz. Bu yasanın ilgili maddelerine göre sokak hayvanları tedavi edilmek üzere alınarak, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde gerekli aşı, kısırlaştırma ve işaretleme çalışması yapılarak, alındığı doğal ortamına tekrar bırakılmaktadır. Bununla birlikte güçten düşmüş ve ağır hastalıklı olan hayvanlar da gerekli tedavileri tamamlanıncaya kadar tesisimizde dinlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çevre il, ilçe ve köylerden köpekler getirilmektedir

Ayrıca çevre il, ilçe ve köylerden şehir merkezine sokak hayvanlarının getirildiği bilgisinin verildiği açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımız için en güzel hizmeti vermeye devam etmektedir. Bununla birlikte çevre il ilçe ve köylerden getirilen köpeklerin şehir merkezinde rahatsızlığı neden olduğu tespit edilmiş olup bu anlamda ilimizdeki diğer ilgili kolluk kuvvetlerinin şehir merkezine köpek getirilmesinin önüne geçilmesi anlamında çalışma yapması çok faydalı olacaktır" denildi.

Kaynak: İHA