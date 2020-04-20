Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir atandı

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 1,5 yıldır araştırma görevlisi olarak çalışan Yasin Özdemir, uzun zamandır vekaleten yönetilen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlünde araştırma görevlisi çalışan Yasin Özdemir'i bugün itibariyle Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atadı. İl Müdürlüğüne atanan Yasin Özdemir, göreve başlarken, ilk ziyareti kurumlarından sorumlu Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse'ye yaptı.

Yasin Özdemir kimdir;

Uzun yıllar gençlik ve spor alanında çalışmalar yapan Yasin Özdemir, 1977 yılında Almanya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden 2001 yılında mezun olan Özdemir, Yüksek Lisans Eğitimini ise Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2001 yılında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde başladığı memuriyet hayatında farklı hizmet birimlerinde uzman olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren 10 yılı vekaleten olmak üzere 12 yıl süreyle Erzincan Gençlik Merkezi Müdürlüğü yaptı. Ayrıca kurumda atletizm, basketbol ve masa tenisi branşlarında antrenörlük yaptı. Ulusal ve Uluslararası çok sayıda proje hayata geçiren Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Özdemir iyi derecede Almanca biliyor.

Kaynak: İHA