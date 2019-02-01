Bilecik heyetinden Bakan Dönmez’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimler belediye başkanı aday tanıtım toplantısı için Ankara'da bulunan Bilecik heyeti, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Bakan Fatih Dönmet ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ilçe ve belde belediye başkanlarına teşekkür etti. Hep birlikte Bilecik olduklarını, hep birlikte Türkiye olduklarını ifade eden Bakan Fatih Dönmez il ve ilçelerdeki çalışmalar ile yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; "Bugün bir kez daha hep birlikte Bilecik olduğumuzu ve hep birlikte Türkiye olduğumuzu gösterdik. Şehrimizi şahlandırmayı kendilerine vazife edinen, yol arkadaşlarımız ile birlikte, değerli ağabeyimiz, gururumuz, hemşehrimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i ziyaret ettik. 31 Mart Yerel Seçimlerinde üstlenmiş olduğumuz kutlu vazifeyi zafere ulaştırmak için istişarelerde bulunduk. Sayın bakanımıza destekleri ve katkıları sebebiyle teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Bilecik'te hedef 11 de 11'e ulaşarak, büyük bir başarı elde ederiz. Sayın bakkanımıza konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyor, çıktığımız bu yolda zafer ve kolaylık temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA