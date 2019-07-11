BİLECİK (AA) - Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleşti.

Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, yapılan hizmetlerin kaliteli ve nitelikli yapılması gerektiğinin altını çizerek daha çok iş üretmekten ve vatandaşın memnuniyetini sağlamaktan mutlu olmalarını istedi.

Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2019 yılında 401 projenin uygulandığını bildiren Vali Şentürk, ''Projelerden 68'i tamamlandı ve 160'ında çalışmalar devam ediyor. 74'ü ihale aşamasında, 99 adedine ise henüz başlanmamıştır. Projelerin toplam tutarı 1 milyar 813 milyon 564 bin liradır. 2019 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 368 milyon 568 bin liradır. Dönem sonuna kadar toplam 93 milyon 55 bin lira harcanarak yüzde 25,25'inde nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.'' diye konuştu.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2020 yılı yatırımları ve projeler, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.



Kaynak: AA