Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, AR-GE’yi ziyaret etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kurumlarına bağlı birimlerini ziyaret etti.

İl Müdürü Çelik, kuruma bağlı Sınav Merkezi, Ar-Ge Birimi ve Hukuk Hizmetleri Birimini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Şube Müdürü Zekai Çobandere'den bilgi aldı. Birimlerde yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Çelik, birim personellerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA