Bilecik ile Tepebaşı Belediyeleri kardeş şehir oldular

Bilecik Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi arasında imzalanan protokol ile her iki şehir belediyesi kardeş belediye oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bilecik ile Tepebaşı Belediyeleri kardeş şehir oldular

Bilecik Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi arasında imzalanan protokol ile her iki şehir belediyesi kardeş belediye oldu.

Şehirler ile kardeşlik ilişkileri kurarak sosyal ve kültürel konuların yanı sıra belediyecilik çalışmaları üzerine fayda sağlayacak çalışmalar amacıyla imzalanan protokol, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından imzalandı.

" Burada birçok Bilecikli hemşerimiz var, çok kıymetliler"

Kardeş belediye olmaktan memnuniyet ve mutluluk duyduğunu ifade eden Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Tepebaşı Belediyesinin güzel çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Ahmet Başkanımız önümüzde çok güzel bir önder. Belediye başkanlığı tecrübesiyle yaptığı etkinlikler ile her zaman önümüzde güzel bir liderlik örneği sergiliyor. Her zaman da bizlere olan dostluğu, bakış açısı, belediyenin katkıları bugün bu protokol ile taçlandırıldı. Çok teşekkür ediyorum. Burada birçok Bilecikli hemşerimiz var, çok kıymetliler. Bilecik'te de çok Eskişehirli var. Artık onlara da hemşerimiz diyoruz. Zaten bir arada aynı kültürü paylaşıyoruz. Tepebaşı'nın yanımızda olması biz Bileciklilere güven veriyor. Her zaman desteğini hissettiğimiz Tepebaşı Belediyesi ile protokol olması, kardeş şehir olmamız memnuniyet verici. Teşekkür ediyorum, güzel işlere imza atmak nasip olsun" dedi.

Bilecik ile Tepebaşı Belediyeleri kardeş şehir oldular

Bilecik ile Tepebaşı Belediyeleri kardeş şehir oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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