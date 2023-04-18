Bilecik ilinin bu özelleğini biliyormuydunuz? Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürüğü açıkladı!

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Turizm Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Bilecik ili ilgili bir çok bilinmeyenleri de açıkladı. İşte o bilinmeyenler.

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Bilecik ilinin bu özelleğini biliyormuydunuz? Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürüğü açıkladı!

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Türkiye'de 4 farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek şehrin Bilecik olduğunu söyleyerek, "Bilecik'te doğa turizmi, alternatif turizm, agro turizmi, tatuta turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, extreme sporların cazibe merkezi olması ve bulunduğu stratejik konumda "dedi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Turizm Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenerek Turizm Haftasının kutlandığına anlatan Bircan, "Bu yıl Bilecik'imizde deprem bölgesinden gelerek ilimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimiz, üniversitemizde eğitim gören farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen öğrencilerimiz, Bilecikli gençlerimiz yediden yetmişe birçok katılımcının iştiraki ile Turizm Haftası resmi açılış programımıza ev sahipliği yaptık. Hafta boyunca okullarımızda, resmi dairelerimizde, kütüphanelerimizde, müzelerimizde Turizm Haftasının önemine binaen çeşitli tanıtım faaliyetleri yürüttük bir taraftan da 6 Şubat tarihinde depremi yaşayan genç kardeşlerimize düzenlemiş olduğumuz tarih ve kültür gezileri ile Bilecik'imizi tanıttık" dedi.

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"DÖRT BÖLGEDE TOPRAĞI BULUNAN VE DÖRT İKLİM KUŞAĞINDA YER ALAN TEK İL"

Konuşmasının devamında Bilecik'in konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir konuma geldiğine değinen Müdür Bircan, "Bağrında Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmış nice yiğitleri barındıran, dört bölgede toprağı bulunan ve dört iklim kuşağında yer alan, yeşilin her tonuna sahip kadim şehir Bilecik'te doğa turizmi, alternatif turizm, agro turizmi, tatuta turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, extreme sporların cazibe merkezi olması ve bulunduğu stratejik konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir konuma gelmiştir. Bunun yanında ülkemizde ve gönül coğrafyamızda büyük bir ilgi ile takip edilen dönem dizileri ve filmlerin etkisi ile yerli ve yabancı turist sayısında da ciddi bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz dedi.

"HEDEF 100 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ”

"Yıl bazında 6 turizm belgeli ve yıldızlı başta olmak üzere toplam 60'a yakın belgeli konaklama tesisimizde 200 bine yakın konaklama, müzelerimize 30 bin yerli ve yabancı ziyaretçi, tarihi ve kültürel turistik yerlerimize 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin geldiğini göz önünde bulundurursak, Bakanlığımız Türkiye yüzyılı verileri çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı olan 2023 yılında 90 milyon turist 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerine Bilecik olarak önemli katkı sağlanmış olunmaktadır" dedi.

KAYNAK: İHA

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