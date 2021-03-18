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Bilecik İnhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  İnhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bilecik İnhisar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bilecik İnhisar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bilecik İnhisar nüfusunun 2,309 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bilecik İnhisar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bilecik İnhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  İnhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik İnhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik İnhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik İnhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İnhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde  218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 251 (km²) si İnhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik İnhisar nüfusu 2,309 kişidir.

Bilecik İnhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  İnhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

İnhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,309 kişidir.

İnhisar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,293 kişidir.

Bilecik İnhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -44,5 olarak gerçekleşmiştir.

Bilecik İnhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  İnhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

İnhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,385584      Enlem :  30,385584

İnhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan İnhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

İnhisar ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İnhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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