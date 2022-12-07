Bilecik KYK Yurdu'nda skandal görüntüler! Bahçede bulunan kedileri çuvala doldurdular!

Bilecik Ertuğrulgazi KYK'da çekilen görüntülerde yurtta görevli isimlerin kedileri çuvala doldurması çevredekiler tarafından tepkiye neden oldu.

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Son günlerde sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelelere bir yenisi de bugün Bilecik'te bulunan Ertuğrulgazi KYK'da meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi KYK yurdunun çalışanları, bahçede yaşanan kedilerin sayısının artması ve bir hayvanın kusarak ölmesinin ardından kedileri toplamaya başladı. Toplanan kediler çuvallara konuldu.

Bilecik KYK Yurdu'nda skandal görüntüler! Bahçede bulunan kedileri çuvala doldurdular!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruma tepki gösteren öğrencilerse, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Yurt çalışanların ellerinden çuvalları alan öğrenciler kedileri salarken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı. Bilecik Savcılığı da harekete geçerek, yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.

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