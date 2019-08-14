Bilecik protokolü trafik denetimine katıldı

BİLECİK (AA) - Kurban Bayramı dönüşü Bilecik-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında protokolün katılımıyla trafik denetimi yapıldı.

Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Yaman ile Bilecik-İstanbul kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimine katıldı.

Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Uygulamaya konulan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasında çocukların trafikte farkındalık yaratmaları için ödüllü video yarışması hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Taşdöğen, şöyle konuştu:

"Amacımız, denetimlerde sürücülerimizi yoğun trafik olan bayramlarda trafik bilincini artırmak. Özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek. Denetimlerde, sürücülerimizde ve vatandaşlarımızda yüksek bir bilinç oluşmaya başladığını gördük. Farkındalık oluşmaya başlamış durumda. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ne kadar bilinçlendirebilirsek trafik kazalarımız azalacaktır. Bilecik bu anlamda Türkiye'de ön sıralarda yer alıyor. Her kademede görev alan emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. İnsan olduğu sürece kampanyalar devam edecektir. Maksat, trafikte can kayıplarını azaltmak. Valiliğimizce hazırlanan ''Telefonda değil trafikte kalın'' ve ''Emniyet kemeri hayat kurtarır'' sticker ile sürücülerimize gerekli uyarılar yapılmıştır.''

Emniyet ve jandarma ekipleri, çocuklarla araçlara sticker yapıştırırken, ''#KemerinSesGetirsin'' hashtagi ile ödüllü video yarışmasına katılmaları için broşür dağıttı.

Kaynak: AA