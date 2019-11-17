Bilecik Tiyatro Günleri'nde çocuk oyunu "Küçük Kara Balık" sahnelendi
BİLECİK (AA) - Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında çocuklara yönelik "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahneye konuldu.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sunulan oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı çocuklarla izledi.Küçük kara bir balığın yaşantısının...
BİLECİK (AA) - Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında çocuklara yönelik "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahneye konuldu.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sunulan oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı çocuklarla izledi.
Küçük kara bir balığın yaşantısının anlatıldığı oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.
Subaşı, oyun sonunda oyunculara plaket verdi.
Kaynak: AA
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