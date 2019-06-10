Bilecik Valiliğinden boğulmalara karşı önlem

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliğince nehir, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve göletlerinde muhtemel boğulma vakalarına karşı önlem alındı.

Vali Bilal Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı ve göletlerinin, il sınırları içindeki akarsu, yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden yararlanmak amacıyla inşa edildiğini belirtti.

Şentürk, bu tesisler ile nehir, çay, ırmak gibi akarsularda özellikle yaz aylarında yaşanan boğulma olaylarının önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri alınmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Sıcak geçen yaz aylarında serinlemek, yüzmek, balık tutmak, spor yapmak amacıyla söz konusu tesislerde suya girmenin yasaklandığını duyuran Şentürk, "İl sınırları içinden geçen nehir, baraj gölü, sulama kanalı ve sulama göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanacak. İdari yaptırım cezaları kolluk ve belediye kuvvetleri ile DSİ Bölge Müdürlüğü görevlilerince uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA