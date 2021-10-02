Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kemal Kızılkaya'nın biyografisi

02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Çok sayıda kararın yer aldığı Resmi Gazete'de 3 ilin valisi değişti. Bu iller arasında yer alan Bilecik'in yeni valisi son olarak Sultanbeyli Kaymakamı olarak görev yapan Kemal Kızılkaya oldu. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında araştırılan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt verdik. Kemal Kızılkaya'nın biyografisi haberimizde...

BİLECİK VALİSİ KEMAL KIZILKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? KEMAL KIZILKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ

Kemal Kızılkaya, Eskişehir nüfusuna kayıtlıdır. Kemal Kızılkaya,1975 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu.1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kızılkaya, Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibi olan Kızılkaya, ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanına sahiptir.

İngiltere’nin Exeter Üniversitesinde Yabancı dil eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ) eğitimini tamamladı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlayan Kızılkaya, yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılım gösterdi. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

2002 - 2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 - 2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 - 2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 - 2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 - 2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 - 2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

19.08.2021 tarihinde 2021/412 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı olarak atanmıştır, 02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararı ile Bilecik Valisi olarak görevlendirildi.

Kızılkaya, görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgelerine layık görülmüştür. İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 2014/05 kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen Kızılkaya, 46 yaşında evli ve 2 çocuk babasıdır.