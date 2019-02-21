Bilecik Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı
BİLECİK (AA) - Bilecik Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gölpazarı ilçesinde yapıldı. Gölpazarı Ziraat Odasındaki toplantıda konuşan...
BİLECİK (AA) - Bilecik Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gölpazarı ilçesinde yapıldı.
Gölpazarı Ziraat Odasındaki toplantıda konuşan Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, yılın ilk il koordinasyon toplantısını Gölpazarı'nda gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sevinen, çiftçilerin sorunlarını her platformda görüştüklerini belirtti.
Toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan ile tüm ilçelerin ziraat odası başkanları katıldı.
Kaynak: AA
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