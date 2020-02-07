İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bilecik’e "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" gezisi
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Bilecik’e "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" gezisi

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi işbirliğinde hazırlanan "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" programı atölye çalışması kapsamında lise öğrencileri, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik’e "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" gezisi

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi işbirliğinde hazırlanan "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" programı atölye çalışması kapsamında lise öğrencileri, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ziyareti ile başlayan öğrenciler daha sonra programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında Bilecik ile birlikte Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul'dan da lise öğrencileri, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olacak.Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü öğrencilere Bilecik geçmiş ve yakın tarihi yanı sıra Cumhuriyet Odası ve diğer alanlar hakkında bilgiler verdi. Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik birçok çalışmada yer aldıklarını hatırlatan Başkan Subaşı, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrenciler ve öğretmenler de gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, programda emeği geçen Bilecik Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik’e "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" gezisi

Bilecik’e "Tarihi Romanlarla Tarihin ve Edebiyatın İzinde" gezisi

Kaynak: İHA

 

 

 

 

 

 

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT