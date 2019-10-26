Bilecik’i Oryantiring Yarışmasında temsil ettiler

Türkiye 1. Kademe Oryantiring Yarışması Kocaeli'nde düzenlenirken Bilecik'i temsilen 2 sporcu katıldı.

Türkiye 1. Kademe Oryantiring Yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleşen 1. Kademe Oryantiring Yarışması Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Gebze Merkez Kent Meydanı etrafında yapıldı. Türkiye'den 89 kulüp ile birlikte Bulgaristan, Letonya, Macaristan ve Fransa'dan bin 241 sporcu ter döktü. 26 kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye girmek için birbirleriyle yarışan sporcular heyecanlı anlar yaşadı. Yarışma Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gürkan Dikeç ve Mete Işık Bilecik GSM temsilen katıldı. 21B-45B kategorilerinde yarışan sporcular dereceye giremedi. Öğretmen olan ikili amaçlarının ilçede farkındalık oluşturmak ve öğrencilerini bu spor dalıyla buluşturmak olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA