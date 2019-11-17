Bilecik'i tanıtmak için 8 ayda 82 kilometre yürüdüler

BİLECİK (AA) - Bilecik'in doğal güzelliklerini tanıtmak ve turizmde ön plana çıkması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecikliler 8 ayda 82 kilometre yürüdü.

Kentin farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak, turizme katmak ve değer olarak bölge insanında farkındalığını artırmak için Vali Bilal Şentürk başta olmak üzere protokol üyeleri ve iş adamları ile Bilecikliler, yaklaşık 82 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şentürk ve beraberindekiler, zaman zaman zorlu parkurların da geçildiği yürüyüşler sırasında çok sayıda endemik bitkiyi inceleme imkanı buldu.

Osmaneli ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Turizm Komisyonu organizasyonunda Belenalan köyünde Vali Şentürk, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, TSO üyeleri ve Bileciklilerin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Köyün çıkışında Dövence mevkisinde sisler altında kalan doğayı izleme fırsatı bulan Şentürk ve beraberindekiler, Balaban yolu devamında patika yollardan meşe, sandal ağacı ve şimşir ağaçlarının yanı sıra farklı endemik bitkilerinin bulunduğu 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Dereyörük köyüne ulaştı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğanın güzelliklerinin keşfedilmesinin yanında spor yapıyoruz ve çevreyi tanımamız açısından da faydalı oluyor. Bilecik'in güzellikleri saymakla bitmiyor. Önemli doğal güzellikleri var. Keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA