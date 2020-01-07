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Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi. İlçelerin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı taşımalı...

Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

İlçelerin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 8 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.


Kaynak: AA



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