Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.
Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.
Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.
Minik öğrenciler Bahçelievler Mahallesin'de bulunan AFAD il binasını gezerek deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "İlimiz Aşağıköy İlkokulu öğrencileri bizleri ziyarete geldiler. Onlara binamızı gezdirerek deprem öncesi ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektikleri hakkında bilgi verdik. Deprem konusunda çizgi film izleterek AFAD Çocuk Dergisi dağıttık" dedi.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
MUSTAFA ÜNVER
0
0%
SATILMIŞ ÜKE
0
0%
FARUK KARATATAR
0
0%
SAİT YILMAZ
0
0%
RECEP KALFA
0
0%
AHMET NAFİZ TEKİN
0
0%
ŞEREF YETAN
0
0%
ABDULMUTTALİP AYDOĞAN
0
0%
ZEKERİYA ÇAKIR
0
0%
TEVFİK EFE
0
0%
MUSTAFA YAŞAR EMİRAL
0
0%
BAHATTİN ŞENOL
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