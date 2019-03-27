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  3. Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Bilecik'in Aşağıköy İlkokulu öğrencileri Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Minik öğrenciler Bahçelievler Mahallesin'de bulunan AFAD il binasını gezerek deprem ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "İlimiz Aşağıköy İlkokulu öğrencileri bizleri ziyarete geldiler. Onlara binamızı gezdirerek deprem öncesi ve doğal afetlerde nasıl davranılması gerektikleri hakkında bilgi verdik. Deprem konusunda çizgi film izleterek AFAD Çocuk Dergisi dağıttık" dedi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

MERKEZ

MUSTAFA ÜNVER

0

0%

ÇERKEŞ

SATILMIŞ ÜKE

0

0%

ELDİVAN

FARUK KARATATAR

0

0%

ILGAZ

SAİT YILMAZ

0

0%

KURŞUNLU

RECEP KALFA

0

0%

ORTA

AHMET NAFİZ TEKİN

0

0%

ŞABANÖZÜ

ŞEREF YETAN

0

0%

YAPRAKLI

ABDULMUTTALİP AYDOĞAN

0

0%

ATKARACALAR

ZEKERİYA ÇAKIR

0

0%

KIZILIRMAK

TEVFİK EFE

0

0%

BAYRAMÖREN

MUSTAFA YAŞAR EMİRAL

0

0%

KORGUN

BAHATTİN ŞENOL

0

0%

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