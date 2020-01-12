İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bilecik'in bazı köylerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Bilecik'in bazı köylerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiliyor.Kent merkezine yakın köyler, birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.Yağışın kesilmesinin ardından hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığı 1 metreye...

Bilecik'in bazı köylerinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yakın köyler, birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Yağışın kesilmesinin ardından hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığı 1 metreye yaklaşan kar köylülere zor anlar yaşatıyor.

Kapaklı köyünde vatandaşlar, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlanıyor.

Bazı köylüler ise karda oynayarak, kışın keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT