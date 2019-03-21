Bilecik’in en yüksek saat kulesi açıldı

Bilecik'in Vezirhan beldesine yapılan 24 metre yüksekliğindeki saat kulesi hizmete açıldı.

Vezirhan Belediyesi tarafından yapılan saat kulesi açılışına AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ile çok sayıda vatandaş katıldı. 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde tekrar partisinden aday gösterilmeyen Mehmet Duymuş, belediye başkanlığı döneminde yaptığı 36 projelerden bahsetti. Şerefiyle ve onuruyla belediye başkanlığı görevini Vezirhanlı hemşerilerine 5 yıl hizmet verdiğini anlatan Duymuş, "Vezirhan'a yapılamayan belki de hayal bile edilemeyen bir sürü hizmetlerimiz bir sürü eserlerimiz oldu ve halen de devam eden projelerimiz var onları da seçilecek yeni başkanımız hayata geçirir inşallah. Bu güne kadar Vezirhan'a yaptığımız hizmetler ve projelerimiz, kıl çadır Vezirhan yol boyu tesisleri, yıldız parkı mescidi ve tuvaletleri, yeni sanayi dükkanları, mevcut hizmet binası çatısı ve ilave düğün salonu, eski sanayi dükkanlarının yıkılması ve misafir araç parkı, yeni sanayi dükkanların üstüne 5 adet dükkan yapılarak üstü çatı ile kapatılmıştır. Yeni sanayi arsaları parsellenerek esnaflara satışı yapılmıştır. İlk okulumuza kapalı atölye binasına voleybol ve basket sahası tanzimi ve çocuk oyun salonu yapımı, eski hizmet binasına ilave yapılarak gençlik lokali yapımı, Vezirhan girişinden çıkışına kadar ağaçlandırma ve yeşillendirme peyzaj çalışmaları. Kayalar Mahallesine 60 tonluk kantar yapımı, arpa buğday ve sebze döküm, yükleme sahası ve rampası yapımı. Kayalar mahallesine 4 dönüm yol kenarında çok amaçlı kullanılmak ve halı saha yapımı için arsa alımı. Kayalar Mahallesinde 2 adet çocuk parkı yapımı. Kayalar Mahallesinde bulunan ova yolları ve yeni arazi yolları yapımı. Kayalar Mahallesine yolcu durakları yapımı. Kayalar Mahallesinde ana cadde üzeri girişinden çıkışına kadar ve sokak ve caddelerin parke tretuar yapımı. Kayalar Mahallesindeki caminin çevre düzenleme işi. Vezirhan merkezde tüm arazi yolların yapımı. Marmara kağıt istikametindeki arazi ve tali yolun yapılması. Sağlık ocağının çevresinin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması. Mezbelelik durumda bulunan eski sağlık ocağının yıkılarak 5 dönümlük Demokrasi Şehitleri Meydanı yapımı. Karasu çayı üzerine 4 yılda 4 adet köprü yapımı. Karasu çayı kenarına 700 metre sağlı sollu yürüyüş yolu yapımı. Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmaları için Belediyemizin imkanlarıyla çim saha yapımı. İstasyon mahallemizin tüm yolları tüm caddeleri eskiyen parkeleri sökülüp yenisi yapıldı. 17 bin metre kare sadece istasyona parke taşı döşenmiştir. doğalgaz hattı yapımı elektrik hatların yer altına alınması ve su hattının yenilenerek hizmete sunulması. İstasyon mahallesine Spor Bakanlığı, Spor Toto teşkilatı ve Vezirhan Belediyesi ile ortaklaşa kapalı halı saha yapımı. Halı sahanın yanına soyunma odaları , duş wc ve cafeterya yapımı. Beldemizde bulunan mezarlıkların tanzimi ve ağaçlandırılması. Üniversitede okuyan öğrencilerimize 4 yıldan bu bu güne kadar Marmara Kağıt ve Demisaş A.Ş. fabrikalarından 80 bin TL öğrenci bursu sağlanması. Yeni Mahallede cami karşısında bulunan belediyemiz arsasına mahalle konağı, kütüphane, tuvalet, şadırvan ve çocuk oyun parkı yapımı. Beldemiz içerisinde 3 adet Osmanlı durağı yapımı. K 6 Akıllı durak alımı. Cumhuriyet meydanı düzenlemesi saat kulesi bay bayan tuvaletler bay bayan mescitler saat kulemizin ismi de beldemizin ismini vererek Vezirhan saat kulesi olarak kalacaktır. Sosyal tesisler işte görüyorsunuz bu da bir şaheser oldu. Belediyemize tam 7 tane araç aldık 18 metrelik 1 adet itfaiye aracı 1 adet zabıta hizmet aracı 1 adet kepçe 1 adet 4 çeker traktör 1 adet hasta ve cenaze nakil aracı 1 adet makam aracı hibe dinçer çimentodan 1 adet damperli kamyon hibe Türkiye Belediyeler birliğinden. Hasta nakil ve hizmet aracıyla hasta olan kontrole gidecek olan vatandaşlarımızı gece gündüz demeden ilimiz hastanesine ve çevre illerdeki hastanelere ücretsiz götürülüp getirilmiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Edirne, Çanakkale, Pamukkale, Bursa, Bolu, Göynük, İstanbul ve Kütahya olmak üzere tam 7 ile kültür ve gezi turları düzenleyerek toplamda bin 650 vatandaşımızı bu tarihi yerlere belediyemizin imkanlarıyla götürülmüştür. Sakarya nehri kenarında bulunan su kuyularımızın temizliği yapılmış 800 metrelik ana su hattı yenilenmiş pompalar yenilendi elektrik kesintilerinden meydana gelen su kesintilerini önlemek için 450 kw jeneratör alınıp monte edilmiştir" dedi.

"31 martta yapılacak olan mahalli idareler seçimine aday gösterilmedim"

Duymuş, projelerini anlattıktan sonra bir veda konuşması yaparak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sizler için gece gündüz kar kış sıcak soğuk demeden çalıştık sizlere hizmet etmekten onur ve şeref duydum. Vaat ettiğim çoğu projeyi hayata geçirdim olmayan projeleri bile yaptık. Sadece konut projemiz, kapalı pazar projemiz karasu projesinden su alma işi bir de yüksek okul bunları yapamadık. Ömrümüz yetmedi hayırlısı olsun. 31 martta yapılacak olan mahalli idareler seçimine aday gösterilmedim. Halka hizmet bir bayrak yarışıdır. Biz gideriz başka arkadaşlar hizmetlerini devam ettirirler. Daha yapacaklarım vardı ama nasip değilmiş inşallah yeni seçilecek kardeşimiz kaldığımız yerden devam eder kim seçilirse seçilsin ben her zaman onların yanında olacağım. İnanın ben işimi severek ve isteyerek yaptım düğününüze, derneğinize, cenazenize hep geldim. İyi gününüzde kötü gününüzde her daim sizlerin yanında oldum. Büyükle büyük, küçükle küçük oldum. Nasibimiz buraya kadarmış, tabi daha yapacak çok işlerimiz var" dedi.

" Sizlerle beş yıl beraberdik yedik, içtik ağladık hüzünlendik"

Duymuş konuşmasının devamında, "Sizlerle beş yıl beraberdik yedik, içtik ağladık hüzünlendik sevindik birbirimize hakkımız hukukumuz geçmiş olabilir. Ben hiç kimseyi ayırmıyorum benden yana benim hakkım sizlere helal olsun, sizlerde hakkınızı helal ediniz. Bugüne kadar hep yanımda olan başta eşim çocuklarım meclis üyelerimiz çalışan tüm belediye personeline ve bu eserlerde emeği geçen ustalara işçilere ve de Suriyeli kardeşlerimize siz değerli Vezirhan halkına sonsuz teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"CHP'li seçmenlerden bana hakkını helal etsin"

Başkan Duymuş son olarak 10 gün sonra yapılacak olan seçimlerin kavgasız, gürültüsüz geçmesini temenni ederek, "Seçimler çirkin siyasetten tabiri caiz ise bel altından uzak olmasını diliyorum. AK Parti adayımız Kemal Gergin, CHP adayımız Ercan Öztürk, Saadet partisi adayımız Şerafettin Dokan ve MHP adayımız Hüseyin Ocak kardeşlerimize başarılar diliyorum. Kazanan kim olursa olsun kazanan Vezirhan olsun, Vezirhan'a en güzel hizmeti yapacak kardeşimiz seçilir inşallah taktir sizlerin taktir milletin, Bu gün açılışını yaptığımız ve Vezirhan'a kazandırdığımız eserlerin beldemize sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri okunan dualarının ardından Vezirhan Saat Kulesi'ni kurdelesini kestiler. Son olarak vatandaşlara pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Kaynak: İHA