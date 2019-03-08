Bilecik’in köyleri fidanlarla renklenecek

Bilecik Valiliğince başlatılan "Köy yol kenarında ağaçlandırma ve köy bahçeleri projesi" kapsamında, merkez ve tüm ilçelerdeki köy yolları fidanlarla renklendirilerek, meyve bahçeleriyle gelir elde edilecek.

Program kapsamında merkeze bağlı Cumalı köyünde ceviz bahçesindeki fidan dikiminde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in 4 bölgenin doğal güzelliklerinin birleştiği çok önemli bir kent olduğunu vurguladı. Bu anlamda Bilecik'in doğasının güzelliğine dikkati çeken Vali Şentürk, "Doğamız güzel ama biz istedik ki vatandaşlarımızın hem gelir kapısı olsun, hem de köylerimize bir estetik güzellik katalım. Arzu ederdik ki köylerimizde nüfus olsun. Köylerimiz çok hızlı bir şekilde şehirlere akıyor ve nüfus kalmıyor ama ata topraklarımızı terk etmeyelim, topraklarımızı işleyelim, topraklarımızdan gelir elde edelim" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızın topraklarını atıl bırakmalarını istemiyoruz"

Vali Şentürk konuşmasının devamında, vatandaşların topraklarını atıl bırakmalarını istemediklerini ifade ederek, "Kısmi zamanlı işlerle topraklarından verim alsınlar. Meyvecilik bunun bir örneğidir. Buraya dikeceğimiz cevizlerin yılda bizden isteyeceği bakım çok sınırlı. Eskişehir'de ikamet eden bir hemşerimiz hafta sonu gelerek ceviz bahçesinin bakımını yaparak ta buradan gelir elde edebilir. Bu buna bir örnek olsun. Buradan elde edeceği gelir ile köyün temel ihtiyaçlarını, zorda olanların elinden tutmak suretiyle karşılamaya katkı sağlamak olur" dedi.

"Dikilen fidanlar, dikilen yer kime aitse ona aittir"

Şentürk son olarak, dikilen fidanların dikilen yer kime aitse ona ait olduğunu belirterek, "Köylerimize girerken faklı bir yere girdiğimizi hissettirelim. Köyün girişinden başlayarak sağlı sollu ağaçlandıralım, estetik güzellik sağlayalım. Ağaçlar köyün dokusuna uygun olsun. Bir düzen dahilinde bir dokunuş yapalım istedik köylerimize. İstekli köylerinden başladık. Tüm merkez ve ilçe köylerinde yapmayı hedefliyoruz. Sahiplendikçe yaymayı düşünüyoruz. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar tutar ve büyür. Dikilen fidanlar, dikilen yer kime aitse ona aittir. Yıllar sonra bize meyvelerden ikram edersiniz inşallah" şeklinde konuştu.

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından yapılan duanın ardından Vali Şentürk, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, daire müdürleri, muhtarlar ve ziraat fakültesi öğrencileri ile vatandaşlar, ceviz ve çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Öte yandan, 3 grup köylerden oluşan toplam 194 kilometre mesafede yol ağlarına 20 bin fidan dikilmesi planlanan projede, hem yol kenarları güzel bir görüntü hem de üretime katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA