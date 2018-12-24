Bilecikspor 88’inci dakikada güldü

Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarının son maçında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde maçın 88'inci dakikasında attığı golle 1-0 kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 13'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor kenttin diğer bir takımı Bilecik Gençlerbirliğispor'u 1-0 yenerek, ligin ilk yarısını 3'ncü sırada tamamladı. Maç öncesi Bilecik Gençlerbirliğispor kaptanı ama ilk 11'e giremeyerek yedek kulübünde oturan Önder Gökmen Yıldız basın mensuplarına "Taraflı haber yapıyorlar" gerekçesiyle takımla toplu fotoğraf çektirmelerine izin vermedi. Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Bilecikspor maçın ilk yarısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla bitti. Maçın ikinci yarısında orta sahada ikili mücadele şeklinde maçın 88'inci dakikasında Bilecikspor kaptanı Tolga Burulday adeta takımını ipten alarak durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor aldığı bu galibiyle puanını 27'e çıkardı. 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısını 27 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bilecikspor'u üzerinde 28 puanla Bayırköyspor ve 36 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor yer aldı.

Öte yandan Bilecik Gençlerbirliğispor'lu aynı zamanda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi olan Önder Gökmen Yıldız'ın gerekçesi 25 Mart 2018 günün Bilecik Edebali Stadı'nda o zamanki adı Gökpınarspor olan takımla 1299 Edebali mücadelesinin 90+2'inci dakikasında saha içi bir anda karışarak, 4 kırmızı kart çıkmıştı. Yaşanan gergin olaylar sonucu Gökpınarspor Antrenörü Cihan Uygun, takımını sahadan çekmişti. O gün basın mensuplarının yaptığı haberi unutamayan takım kaptanı bugün basına tepki göstererek, resim çektirmedi.

Kaynak: İHA