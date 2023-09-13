Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’ndan 1. Lig’e transferler

Geçtiğimiz yıl TFF Bayanlar 3. Lig'de mücadele eden Bilecikspor Bayan Futbol Takımı'ndan 5 oyuncu 1.Lig'e transfer oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’ndan 1. Lig’e transferler

Geçtiğimiz yıl TFF Bayanlar 3. Lig'de mücadele eden Bilecikspor Bayan Futbol Takımı'ndan 5 oyuncu 1.Lig'e transfer oldu.

TFF Bayanlar 3. Lig'de mücadele eden ve Eylül ile Ekim aylarında 2.Lig'e yükselmek için play-off müsabakalarına çıkacak olan Bilecikspor Bayan Futbol Takımı'ndan 5 oyuncu 1.Lig takımları olan Denizli ve Sakarya temsilcilerine transfer oldu. Takımın milli oyuncusu Özlem Aktaş Denizli Horozkent Spor Kulübü'ne transfer olurken, santrafor Cansu Şahin, kanat forvet İrem Durmuş, U16 sporcusu merkez orta saha Zeynep Özer ve sağ bek Zehra Hava'da Sakaryaspor Kadın Futbol Takımına transfer oldu.

Takımın Teknik Direktörü Ozan Çağrı Gül, 8 yıl önce Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı'yla alt yapı eğitimlerini alan son 2 yıldır Bilecikspor Bayan Futbol Takımı'yla TFF Bayanlar 3 Lig'inde Bilecik'i temsil ettiklerini anlatarak, "Yeni takımlarıyla anlaşan futbolcularımıza başarılar dileriz. Bizler 8 yıl çıktığımız bu yolda sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yaptık. Alt yapıdan yetişen çocuklarımızın iyi takımlara gitmesi bizleri mutlu ediyor. Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı 133 kişilik alt yapısıyla milli takımlara elit takımlara sporcu kaynağı sağlamaya devam ediyor. Özellikle kaleciler 2009 doğumlu Zeynep Etike , 2010 doğumlu Eslem Selöz , santrafor 2009 doğumlu milli sporcu Benay Adıyaman, savunma oyuncusu Buğlem Demir ve kanat oyuncusu 2011 doğumlu Eylül Bulut'a çok fazla transfer teklifi olduğu bu sporcularla ilgili de önümüzdeki günlerde gelişmeler olabilir.U15 liginde yoluna dolu dizgin devam eden Kız Futbol Koleji hedefi alt yapı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu ve ilimizden elit takımlara milli takımlara sporcu kaynağı sağalamaya devam etmek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - İtalya ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Göztepe’de hedef Doğan Erdoğan
Göztepe’de hedef Doğan Erdoğan
Son Haberler
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Su ürünlerinde Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’nın anahtarı Singapur
Karaman’da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Karaman’da lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Amerikalı eski asker 50 yıl önce görev yaptığı Sinop’u ziyaret etti
Amerikalı eski asker 50 yıl önce görev yaptığı Sinop’u ziyaret etti
Mauro Icardi'den çok özel ve samimi açıklamalar! ''Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli şeyler başarmak istiyorum''
Mauro Icardi'den çok özel ve samimi açıklamalar! ''Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli şeyler başarmak istiyorum''
Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti
Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
Türkiye U21 - İtalya U21 maçının ardından
Türkiye U21 - İtalya U21 maçının ardından
Yalçın Koşukavak: "Kazanmamız gerekiyor"
Yalçın Koşukavak: "Kazanmamız gerekiyor"
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!