Bilecikspor’dan taraftarlarına çağrı

Bilecikspor Asbaşkanı Harun Dilek, hafta sonu oynayacakları 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına çağrıda bulundu.

Harun Dilek, kulüp binasında yaptığı açıklamada Bilecik 1. Amatör Lig 21'inci haftasında pazar günü saat 15:00'da Edebali Stadı'dan oynanacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor maçı öncesi taraftarına dostça ve centilmence bir maç geçmesini diledi. Dilek, "Pazar günü oynayacağımız 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakasına takımımıza destek vermeleri için tüm Bilecik halkını ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Maç öncesi saat 14:15'de Şehitler Parkı'ndan kortej halinde taraftarlarımız ile birlikte yürüyüş yapacağız. İki takım taraftarları arasında dostça, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Kavganın değil centilmenliğin öne çıktığı bir müsabaka olsun" dedi.

Kaynak: İHA