Bilecik’te 10 gündür çalışmayan tomografi cihazı hastalara zorluk yaşatıyor

Bilecik Devlet Hastanesinde 10 gündür çalışmayan tomografi cihazı hastalara zorluk yaşatıyor.

Kent merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmet veren Bilecik Devlet Hastanesindeki tek tomografi cihazının arızalanması üzerine acil hastalar ambulansla Bozüyük ilçesine gönderiliyor. Burada tomografi işlemleri yapılan hastalar tekrar geri dönüyor. Bu durum hasta yakınlarını çileden çıkartırken, vatandaşlar Sağlık Bakanı Yardımcısı Bilecikli Halil Eldemir'den bu konuya bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

"En geç perşembe günü tamir edilecek"

Bilecik Devlet Hastanesi yöneticileri ise cihazın ana kart hatası verdiğini ifade ederek, "Tomografi cihazı için yetkili servis çağrıldı. Ana kartının arızalı olduğu söylendi. Ana kart yurt dışından geldiği için bu süre biraz uzadı. En geç perşembe günü tomografi cihazı yeniden aktif hala gelecektir" dedi.

Kaynak: İHA