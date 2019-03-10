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Bilecik'te 2. kattan düşen kadın ağır yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokak Akkent...

Bilecik'te 2. kattan düşen kadın ağır yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokak Akkent Sitesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Emine Akkaş (66), bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan bahçeye düştü.

Yaralanan Akkaş, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akkaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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