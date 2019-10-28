Bilecik’te 29 Ekim kutlamaları başladı

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle kutlamalar başladı.

Program, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi tarafından çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Buradaki törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan buradaki kutlama programının ardından protokol üyeleri tarafından Bilecik Şeyh Edebali ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisi gezildi.

Kaynak: İHA