Bilecik’te “3. Geleneksel Ev Ortamı Şenliği" düzenlendi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde "3. Geleneksel Ev Ortamı Şenliği" düzenlendi.

Bilecik Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi'nin Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Okul Müdürü Fadıl Ağdağ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için düzenlenen etkinlikte ev yapımı yiyecekler sergilenerek öğrencilere dağıtıldı. Etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan Okul Müdür Fadıl Ağdağ, "Etkinliğimizin amacı öğrencileri biraz stresten uzaklaştırmak, onları moral ve motivasyon olarak üst düzeye çıkarmak. Bunun için son 3 senedir yapmış olduğumuz bir etkinlik. Çocuklarımız çok mutlu oluyorlar bu kadar ufak dokunuşlarla. Sağ olsunlar Okul Aile birliğimizin yoğun çalışmasıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bütün amacımız onları motive etmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA