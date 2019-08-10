Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" etkinliği

BİLECİK (AA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde arife günleri yapılan "şeker atma" geleneği 6 asırdır sürdürülüyor.

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki 200 kişinin yaşadığı Koyunlu köyünde asırlardır devam eden gelenek gereği, arife günü köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı daha sonra büyükler, ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Etkinliğin ardından toplu olarak mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de köye gelerek bu mutluluğa ortak olmak istediğini söyledi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Keskin, şunları kaydetti:

"Köyümüzde yıllardır devam eden güzle bir geleneği yaşamaya geldik. Gayret neşeli, sevinçli bir atmosferde gerçekleşen bu olayı ben de ilk kez yaşıyorum. Çok da beğendim. Böylece çocuklar bayramda sevindirilmiş oluyorlar. Vatandaşlarımızın da oldukça yoğun ilgileri var. Çocuklara şeker vermek üzere uzun uzun kuyruk oluşmuş durumda. Buradaki insanların bir zamanlar kendileri şeker alırken, şimdilerde kendileri çocuklara şeker dağıtıyorlar. Umarım böylesi güzel gelenekler hep yaşamaya devam eder."

- Şeker atmak için yurt dışından geliyorlar

Köy muhtarı Gürol Emir de 6 asırlık geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Şeker atma" adı verilen gelenek için yurt dışında yaşayan köylülerinin bile geldiğini anlatan Emir, "Asırlardır dedelerimizden gelen geleneğimizi birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Tacettin Bilgiç de çocukken kendisinin de sandalyelere oturduğunu ve şeker topladığını belirterek, şimdi ise çocuklara şeker dağıttığını kaydetti.

Almanya'dan bayram için memleketine gelen Nur Hayat Şanlı ise "Geleneğimizi devam ettirmek için geldim. Arife gününü yaşamak güzel oluyor. Çocukluğumuzda buralara biz de oturduk. Bu adet devam ediyor, çocuklarımızı toplayıp geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA