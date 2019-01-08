Bilecik'te aç kalan çakal şehre indi
BİLECİK (AA) - Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hürriyet Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan gelen...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Hürriyet Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan gelen çakal, Edebali Konutları civarına indi.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çakalın, yolda bulduğu yiyecekleri yedikten sonra aynı yoldan ormanlık alana geri döndüğü görülüyor.
Kaynak: AA
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