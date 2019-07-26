Bilecik'te Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD toplantı salonunda gerçekleşen programa, Garnizon Komutanı Muhammet Sait Kılınç, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, ''Depremin yanında sel ve heyelan gibi afet türleri var. Her türlü afete karşı gerekli tedbirleri almalıyız. Olası afetlere karşı yapmamız gerekenleri zamanında doğru şekilde yapmalıyız. Afet ve acil durum hallerinde eldeki verileri doğru değerlendirmeliyiz. Alınması gereken tedbirleri belirleyerek, tedbirleri doğru bir şekilde uygulamalıyız.'' dedi.

AFAD tarafından yapılan sunumun ardından toplantı, görev tanımları, kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, ilin afet risk ve tehlikeleri, meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak olan planlamaların görüşülmesiyle sona erdi.



Kaynak: AA