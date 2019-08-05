Bilecik’te Ahi duası yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ahilik kültürü ile örf, adet ve geleneklerin yaşatılması amacıyla Bilecik'teki esnaf ve vatandaşlarla beraber hayırlı ve bereketli kazanç için dua etti.

İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen tarafından Küçük Sanayi Sitesi Mescidinde yaptırılan duaya katılan ve gösterdikleri dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafa teşekkür eden Vali Şentürk, "Bu ruhu kaybetmemenizi diliyorum. Ticaret İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesince hazırlanan "Ahilik teşkilatından sosyal kooperatifçiliğe" projesini uygulamaya başladık. Biz gelecek için, geleceğe daha iyi millet olmak için uğraşıyoruz. Öyleyse burası beşiğidir. Anlayış birliği sağlamamız lazım. Bilecik, her alanda olduğu gibi ticarette de iddialı olmak zorunda. Bunu beraber sağlayacağız. Çok esnafımız var. Bu ile fazla belki ama böyle bir bereket var. Birde bunu ilkeli yaparsak daha da bereketlenir. Ticaretimizin düzenlenmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Vali Şentürk, "Ahi duasını geleneksel hale getireceklerini bildirdi.

Duaya, Vali Bilal Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi eski müdürü öğretim görevlisi Kazım Ceylan, Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri ile esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA