Bilecik'te askeri personelin rütbe terfi töreni

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personelin bir üst rütbeye yükselmesi dolayısıyla terfi töreni düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığındaki törende, bir üst rütbeye terfi eden askeri personeli tebrik etti.

Jandarma teşkilatının güvenlik hizmetinin sağlanması konusunda canları pahasına özveriyle görev yaptıklarını vurgulayan Şentürk, "Ülkemizin farklı noktalarında görev yaptınız, bundan sonra da yapacaksınız. Taşıdığınız sorumluluk bilinci de bunun yansıması da sizin sahip olduğunuz rütbelerdir. Ülkemizin ve milletimizin birliğini, dirliğini ve beraberliğini sağlama noktasında özveriyle hizmet ediyoruz ve bundan sonra da hizmet edeceğiz. Aldığınız rütbelerin çalışma şevkinizi, moral ve motivasyonunuzu artırmasını diliyorum." dedi.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut da terfi törenlerinin meslek yaşantılarının unutulmayacak anlamlı günleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kazanılan her rütbe, sarf edilen emek ve çabaların bir mükafatı olmakla birlikte aynı zamanda sorumlulukların ve beklentilerin de arttığını gösteren bir işarettir. Sorumluluğun bilincinde olarak, birliğinizi daha yüksek seviyelere taşıyacağınıza olan inancım tamdır. Şüphesiz ki kazanılan her rütbede Jandarma Genel Komutanlığı ailesinin bir ferdi olarak sizlerin sabrı, desteği ve fedakarlığınızın büyük rolü ve önemi var."

Daha sonra terfi eden askeri personele Vali Şentürk, Tuğgeneral Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu tarafından rütbeleri takdim edildi.



Kaynak: AA