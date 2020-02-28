Bilecik’te bayanlara özel Regaip Kandili programı düzenlendi

Bilecik'te 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili nedeniyle bayanlara özel programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından merkez Şerifpaşa Camiinde bayanlara özel düzenlenen Regaip Kandili, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan program, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'nun sohbetinin ardından topluca yapılan dua ile son buldu.

Program akabinde programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA