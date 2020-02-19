Bilecik'te ceviz çalıştayı düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, "Altın kabuk ceviz üretimini yaygınlaştırma projesi" kapsamında ceviz çalıştayı gerçekleştirildi.

Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, daha önce ceviz fidanı dağıtılan çiftçiler, akademisyenler ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ekonomik getirisi çok yüksek olan cevizin, yaprağından dalına, meyvesinden kabuğuna kadar değerli bir ürün olduğunu belirtti.

Cevizin uzun süre muhafaza edilebildiğine dikkati çeken Şentürk, "Proje tarımsal faaliyet gibi başlasa da cevizin sanayi ürünü olarak işlenmesi noktasında alt yapının oluşturulmasını arzu ediyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da proje kapsamında kentteki toprakların incelendiğini, yetiştirilmesi en uygun olan ürününün belirlendiğini anlattı.

Çiftçilerle el ele yürüdüklerini kaydeden Yoldaş, "Bu kapsamda 170 bin cevizi toprakla buluşturduk. Proje ile 43 bin dekar ceviz üretim alanına sahip olmuş olduk. 2023 yılında bu alanlardan 200 milyon liralık gelir sağlayacak. Bu da il ekonomisine ve tarımına çok büyük katkı sağlayacaktır. Projemizdeki amacımız, köyden kente yaşanan göçü tersine çevirmek ve köyde yaşayan insanların doğduğu yerde doymasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ceviz fidanı dağıtımı ve dikilen fidanların nasıl değerlendirileceğinin ele alındığı çalıştayda çiftçilere fidanların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.



Kaynak: AA