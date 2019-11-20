Bilecik'te Çocuk Hakları Günü etkinliği

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ara tatilde olan öğrenciler Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Oyun Avcısı adlı tiyatro oyununu izleyen çocuklar, daha sonra "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğine katılarak çocuk hakları konulu sunuma katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı da etkinliklere katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

Kaynak: AA