Bilecik'te el çantasında uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde el çantasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, el çantasında 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ele geçirildi.

Ekipler, I.K. ve H.N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N, "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

I.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.





Kaynak: AA