Bilecik'te "Empati ve Farkındalık Paneli"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlar ile taleplerinin ele alındığı "Empati ve Farkındalık" konulu panel gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda katılımcılar özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha fazla katılması için görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bu panelle engelli bireylerin yaşadığı sorunları yakından gördüklerini söyledi.

Panelde öğrendikleri ile bundan sonra uygulama yapacaklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bu panelde, görme engelli bireylerimizin yaşadığı sorunlar ve istekleri bir kez daha dinleme fırsatı bulduk. Panelde, eksiklerimizi belirleyip fikir alışverişinde bulunduk. Tüm özel gereksinimli bireylerimiz için şehir yaşamını kolaylaştırma adına verdikleri fikirler için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm katmanlarıyla yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalışıyor, mutlu ve güvenli bir şehir oluşturma gayretimizi bir kez daha yineliyorum."

Şahin, paneli düzenleyen Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Erdoğan ise Bilecik'te özel gereksinimli bireylere yönelik güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Katılımcılar panelin ardından görme engellilerin kullandığı araçların tanıtıldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA