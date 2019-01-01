Bilecik'te ''Eskiler Geri Dönsün'' projesi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ''Eskiler Geri Dönsün'' projesi kapsamında 80 çocuğa mont ve ayakkabı alındı.

Belediye Başkanı Nihat Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında başlattıkları çalışmayla örnek bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, 3 aylık süre zarfında geri dönüşüme katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Projesi kapsamında kentin 20 noktasına giysi kumbaraları koyduklarını anımsatan Can, ''Vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları giysileri bu noktalara bırakmak suretiyle geri dönüşüme kazandırılıyordu. Protokol imzaladığımız bir firma ile kullanılmayan eski elbiseler alınarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Daha sonra alınan elbiseler karşılığında yeni giysi ve ayakkabılar bizlere teslim edildi. 3 aylık çalışma sonucunda 50 çocuk montu ve 30 çocuk botunu teslim aldık. Mont ve botları, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA