Bilecik'te evinin balkonundan düşen kadın öldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'te evinin balkonundan düştüğü iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Vezirhan beldesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Güleç (57), henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.Komşularının ihbarı...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te evinin balkonundan düştüğü iddia edilen kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Vezirhan beldesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Güleç (57), henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güleç'in cesedi, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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