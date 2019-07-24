Bilecik'te fotokapana yakalanan yaban hayvanları

BİLECİK (AA) - Bilecik’te, yaban hayvanlarının populasyonunun belirlenmesi için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı.

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan makineleriyle yaban hayatı fotoğraflarla kaydetmeye devam ediyor.

Topluluk üyelerinden Hakan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleme çalışmalarının devam ettiğini, farklı türleri de fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi.

Doğa ve yaban hayatının korunması için çalıştıklarını belirten Ertürk, doğa ve yaban hayatını sevenleri topluluğa davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA