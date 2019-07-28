Bilecik'te geleneksel pilav günü etkinliği

BİLECİK (AA) - Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyünde gerçekleşen 14. Pilav Günü adıyla yaşatılan geleneksel buluşma etkinliği düzenlendi.

Kapaklılar Muhtarlığı ile Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte köyden çevre il ve ilçelere göç eden kişiler bir araya geldi.

Dernek başkanı Hasan Hüseyin Tuncer, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu etkinlikle kültürlerine sahip çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu etkinlikteki amacımız yılda bir kez de olsa bir araya gelerek kültürümüze sahip çıkmak, akrabalık bağlarını güçlendirmek, köyde yaşayan yaşlılarımızı ziyaret etmek, geleceğimiz olan çocuklarımıza örf ve adetlerimizi öğretmektir. En büyük amaçlardan biri de ata topraklarına sahip çıkmaktır. Doğduğu toprakları yani geçmişini unutanların asla geleceği olmaz." diye konuştu,

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin okunması ve çeşitli oyunlarla devam eden etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kapaklı Köyü Muhtarı Şükrü Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA