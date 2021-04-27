Bilecik’te haftalık koronavirüs vaka sayısındaki artış tedirgin ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik'te sayı her geçen hafta hızla artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17-23 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik'in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 525,79'a yükseldi. Bu rakam geçen hafta 494 olarak açıklanmıştı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI