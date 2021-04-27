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Bilecik’te haftalık koronavirüs vaka sayısındaki artış tedirgin ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarının açıklamasıyla Bilecik'te görülen vaka sayısı artışı korkuttu.

Bilecik’te haftalık koronavirüs vaka sayısındaki artış tedirgin ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik'te sayı her geçen hafta hızla artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17-23 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik'in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 525,79'a yükseldi. Bu rakam geçen hafta 494 olarak açıklanmıştı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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