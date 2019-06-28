Bilecik’te “Halk Günü” toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında vatandaşların, taleplerini iletmeleri, güvenli, huzurlu ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Başköy'de düzenlenen "Halk Günü" toplantısına Vali Şentürk'ün yanı sıra eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve daire müdürleri ile köy sakinleri katıldı.

Köy Muhtarı Mehmet Karasu ile birlikte tarihi hamam ile geçmiş yıllarda yapılan İpekböcekliği konaklarında ve köyde incelemede bulunan Vali Şentürk, Baştacı Kadınlar Derneğini ziyaret ederek, yaptıkları yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları yerde aldıkları kamu hizmetleriyle ilgili sıkıntıları, sorunları var mı? Sıkıntılarını dinlemek, çözüm üretebileceklerimize çözüm üretmek, beraber yapabileceklerimizi görüp, onları da devreye sokmak adına köylerimize ziyaretlerimiz oluyor. Bir çalışma yaparken, emek sarf ederken onun analizini iyi yapmak lazım. Birlik olursanız yapamayacağınız iş yok. Köyün bir işi olduğunda imece usulü yapmalıyız. Yapılacak işlerin bir tarafından herkes tutmalıdır. Hatta bana da söyleyin bende gelip işin bir ucundan tutayım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA