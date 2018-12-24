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Bilecik'te hırsızlık iddiası

BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde...

Bilecik'te hırsızlık iddiası

BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine olay yerinden kaçtılar.

İhbar üzerine görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda emniyet ekipleri, şüphelilerden M.D. ilçe otogarında yakalandı. Gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

34 VL 3122 plakalı otomobili bırakarak kaçan M.Y'nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.



Kaynak: AA

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