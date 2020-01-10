Bilecik'te ihtiyaç sahipleri için "Sevgi Odası" açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Vezirhan beldesinde belediye bünyesinde kurulan "Sevgi Odası", ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı.

Belediye binasının giriş katında hizmete açılan merkezde, ihtiyaç sahipleri için giyecek, medikal malzemesi ve gıda ürünleri bulunuyor.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sevgi Odası'' ismini verdikleri merkezdeki malzemelerin yardımsever vatandaşlardan toplandığını söyledi.

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara soğuk havalarda bir nebze de olsa destek verebilmenin kendilerini mutlu ettiğini ve projenin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiğini ifade eden Başkan Ocak, "Burada sevgi odası diye bir oda tahsis ettik tabi belediye bünyesi adına, ihtiyaç sahipleri adına bu projeyi düzenledik. Var olandan alıp, olmayana verelim misali bu odayı o zihniyetle ortaya çıkartarak kuralım dedik. Vatandaşlarımız var, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var onlara her alanda, hangi alanda ihtiyaçları varsa buradan belediyemiz olarak ihtiyaç sahiplerine yardım edelim diye bu odayı kurduk. Burayı ilk önce biz butik anlayışıyla düzenleyelim dedik tabi ki ana çıkış yolumuz buydu." diye konuştu.

Söz konusu odada çocuklar ve yetişkinler için kıyafetlerin de bulunduğunu aktaran Başkan Ocak, "Pantolon, kazak, gömlek, mont gibi her yaş grubuna ve her insan profiline göre kıyafetlerimiz var. Biz istiyoruz ki hayır yapmak insanların gönlünde var ama düşünün ki bir malzemeyi alıp bir yere veriyorsunuz ve ihtiyaç sahibine veriyorsunuz fakat bunun bedeni olmuyor, beğenmiyor ya da üzerine yakıştırmıyor. Ana felsefemiz şu, bu eşyaları buraya koyalım, dizayn edelim ihtiyaç sahibi vatandaşımıza kapıyı açalım, kapıyı açtıktan sonra gelsin bedenine göre, kendine neyi yakıştırıyorsa giysin, kombin yapsın ve buradan ihtiyaçlarını neyse ona göre ihtiyaçlarını alsın ve gitsin istiyoruz." dedi.

Başkan Ocak, hayırsever insanlardan sağlık malzemesi desteği beklediklerini de söyledi.





Kaynak: AA