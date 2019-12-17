Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Kadri Ceylan idaresindeki 26 ABZ 226 plakalı otomobil, İl Özel İdaresi Kavşağı'nda Bahar Atalan'ın kullandığı 11 AAK 010 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerden Bahar Atalan ile araçlarda bulunan Muhammet...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kadri Ceylan idaresindeki 26 ABZ 226 plakalı otomobil, İl Özel İdaresi Kavşağı'nda Bahar Atalan'ın kullandığı 11 AAK 010 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Bahar Atalan ile araçlarda bulunan Muhammet Seçen ve Necla Atalan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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