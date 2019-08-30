Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı BİLECİK (AA) - Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Erkan Yıldırım (42) idaresindeki 41 U 7006 plakalı otomobil ile Osman Durmuş'un kullandığı 11 ES 455 plakalı otomobil, İl Özel İdare kavşağında çarpıştı.Kazada sürücü Yıldırım ile aynı araçtaki Muhammet...

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BİLECİK (AA) - Bilecik’te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Erkan Yıldırım (42) idaresindeki 41 U 7006 plakalı otomobil ile Osman Durmuş'un kullandığı 11 ES 455 plakalı otomobil, İl Özel İdare kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Yıldırım ile aynı araçtaki Muhammet Ali (4) ve Merve Karadayı (23), Emel (38), Gülfem (1), Yahya Emir (9) ve Tarık Aras Yıldırım (8) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA



